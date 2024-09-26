Вестник Кавказа

Росавиация обновила рекомендации по рейсам на 2 и 3 октября

Росавиация обновила рекомендации по рейсам на 2 и 3 октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиарейсы на Ближний Восток 2 и 3 октября следует выполнять в определенные дневные часы. Сегодня Росавиация обновила рекомендации.

Рекомендации Росавиации по полетам над Ираном, Ираком и Израилем обновлены.

В ведомстве проанализировали обстановку в ближневосточном регионе и решили разрешить полеты, но только в дневное время.

«02 октября, в связи с угрозой безопасности полетов агентство рекомендует российским эксплуатантам выполнение полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск»

– Росавиация

На четверг 3 октября выполнение полетов может осуществляться с 09:00 до 19:00 мск.

«При полетах через воздушное пространство этих стран рекомендуется проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в NOTAM, выпущенных авиационными властями этих государств»

– Росавиация

Накануне вечером авиаперевозчиков призвали воздержаться от полетов над Ираном, Ираком и Израилем в связи с угрозой безопасности.

Российские авиакомпании задержали десятки рейсов. Составлены новые маршруты в обход Ирана, время в пути для пассажиров увеличится. Лайнеры будут садиться на дозаправку, следуя в Дубай и Абу-Даби и обратно.

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