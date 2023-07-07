Рекордное тепло зафиксировано в Москве ночью

Опубликовано: 9:33, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Теплая, как в тропиках, ночь завершилась в Москве, установлен новый рекорд тепла за сутки. Вскоре погода изменится - в понедельник днем будет холоднее, чем минувшей ночью.

Ночью в Москве было 20-22 градуса, настолько теплых ночей 7 июля в истории наблюдений еще не было.

"Прошедшей ночью в Москве был обновлен суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой теплой"

– ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус

Специалист добавил, что в понедельник днем будет холоднее, чем этой ночью. На столичный регион движется новая волна холода, на несколько дней она остудит воздух в Москве.

Жаркую погоду, как и столь теплые ночи не все переносят хорошо, организм не успевает отдохнуть за ночь из-за чрезмерного тепла, рассказал метеоролог.

"Москва пережила "тропическую" ночь. Минимальная температура воздуха в большинстве районов столицы не опустилась ниже плюс 20 градусов. На главной метеостанции столицы (ВДНХ) минимум составил плюс 21,8"

– Михаил Леус