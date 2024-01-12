Реальные зарплаты в России выросли

Владимир Путин сообщил о росте реальных зарплат в России. Он уточнил, что зарплаты россиян за год прибавили больше, чем инфляция.

Российский лидер Владимир Путин сообщил о росте реальной зарплаты в стране в 2023 году.

"Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция, он выше инфляции. Уровень реальных располагаемых доходов населения тоже подрос"

– президент

Глава государства добавил, что рост зарплат регулируется рынком, при этом государство, исходят из возможностей бюджета, продолжит оказывать поддержку гражданам, занятым в социальных сферах.

Напомним, инфляция в России в 2023 году составила менее 7,5%. В 2022 году инфляции приближалась к 12%, в этом году ожидается снижение инфляции в РФ до 4,5%.