Годовая инфляция в России не превысила 7,42%

Российской экономике удалось справиться с растущей инфляцией – ее показатели стали даже чуть меньше ожиданий властей, сообщил Росстат.

Годовая инфляция в России в последнем месяце уходящего 2023 года замедлилась до 7,42% против 7,48% в ноябре, а цены выросли лишь на 0,73%, следует из данных, размещенных на сайте Росстата.

"В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,73%, по сравнению с декабрем 2022 года – 107,42%. По итогам ноября годовая инфляция была 7,48%"

- Росстат

Заметно снизился и рост цен на продукты питания: так, инфляция в декабре в месячном выражении составила 1,49% после 1,55% в ноябре, а в целом в годовом выражении рост цен на продовольствие составил 8,16%.

Самым значительным в декабре прошлого года стал рост цен на огурцы - на 40,4%, виноград - на 8,2%, свежие грибы - на 7,6%, чеснок - на 7%, помидоры - на 5,5%, белокочанную капусту - на 4,8%, свеклу - на 3,4%, яблоки - на 3,1%, репчатый лук - на 3%, морковь - на 2,8%, но он носит сезонный характер.

А вот непродовольственные товары в декабре подорожали лишь на 0,42%, а стоимость услуг - на 0,1% по сравнению с ноябрем.

В наступившем 2024 году Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития - в 4,5%.