Путин и Нетаньяху обсудили войну в секторе Газа

Президент России провел телефонный разговор с израильским премьером. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсуждали продолжающееся обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Детали беседы озвучили в пресс-службе Кремля.

Как сказано в сообщении, основное внимание было уделено текущему положению дел в зоне палестино-израильского конфликта – ситуация была охарактеризована как острая. В том числе рассматривалась катастрофическая гуманитарная обстановка, сложившаяся на сегодня в секторе Газа.

"Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях"

– Кремль

В то же время, обратил внимание глава государства, борьба с терроризмом не должна вести к настолько серьезным для мирных жителей последствиям.

"Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта"

– сообщение

В ходе беседы Путин и Нетаньяху заявили о готовности продолжать взаимодействие при решение проблемы эвакуации россиян, а также их семей, и освобождения израильских заложников в Газе.

Главы государств договорились о продолжении контактов.

Ранее израильские СМИ сообщили, что из-за телефонного разговора с Путиным Нетаньяху покинул заседание правительства. Беседа длилась около 50 минут.