Отношения России и Израиля имеют многоплановый характер – посол РФ

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов признал, что отношения между Москвой и Тель-Авивом сейчас далеки от безоблачных. Вместе с тем стороны продолжают тесно сотрудничать и поддерживать настрой на конструктивный диалог.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов оценил отношения Москвы и Тель-Авива в настоящий момент. По словам посла, отношения двух стран носят многоплановый характер.

"Отношения между Россией и Израилем по-своему уникальны и имеют разносторонний и многоплановый характер. После восстановления дипломатических отношений между нашими странами более 30 лет назад накоплен большой положительный опыт во многих сферах двустороннего сотрудничества"

– Анатолий Викторов

Дипломат отметил, что сейчас сложный период в отношениях между странами, однако похожая ситуация уже имела место в прошлом. Несмотря на это, обе страны сохраняют интенции к поддержанию доверительных отношений.

Викторов также подчеркнул, что стороны активно взаимодействуют как по линии дипломатии, так и по линии оборонных ведомств, передает РИА Новости.