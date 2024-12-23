Отношения России и Израиля имеют многоплановый характер – посол РФ

Посол России в Израиле Анатолий Викторов оценил отношения Москвы и Тель-Авива в настоящий момент. По словам посла, отношения двух стран носят многоплановый характер.
"Отношения между Россией и Израилем по-своему уникальны и имеют разносторонний и многоплановый характер. После восстановления дипломатических отношений между нашими странами более 30 лет назад накоплен большой положительный опыт во многих сферах двустороннего сотрудничества"
– Анатолий Викторов
Дипломат отметил, что сейчас сложный период в отношениях между странами, однако похожая ситуация уже имела место в прошлом. Несмотря на это, обе страны сохраняют интенции к поддержанию доверительных отношений.
Викторов также подчеркнул, что стороны активно взаимодействуют как по линии дипломатии, так и по линии оборонных ведомств, передает РИА Новости.