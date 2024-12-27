Вестник Кавказа

Запрет на ночные полеты из России в Израиль продлили еще на месяц

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Полеты из РФ в Израиль в ночное время запретили до 11 марта в Росавиации. Ранее ведомство неоднократно продлевало запрет на ночные рейсы в еврейское государство из-за ситуации в регионе.

Росавиация пролонгировала запретительные меры относительно ночных полетов в Израиль. Российским перевозчикам рекомендуется воздерживаться от рейсов в ночное время суток до 11 марта, передает пресс-служба Росавиации. 

В ведомстве мотивировали это решение сложной ситуацией на Ближнем Востоке. 

Отмечается, что полеты запрещено выполнять с 1:00 до 7:00 по мск. 

Также регулирующий орган рекомендовал придерживаться инструкций  ICAO при выполнении полетов в другое время.

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