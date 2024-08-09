Вестник Кавказа

Промысел тарани запретят в Азовском море с 2025 года

Промысел тарани запретят в Азовском море с 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В будущем году в Азовском море промысловый вылов тарани окажется вне закона - вводится запрет. Срок действия ограничение составит от года.

В Азовском море начиная с 2025 года запретят промысел тарани, рыба нуждается в восстановлении популяции.

По оценкам Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), запрет на вылов тарани вводится по крайней мере на год. Запрет, при необходимости, будет продлен - до тех пор, пока популяция данного вида не восстановится до установленных критериев.

«В связи с резким сокращением запасов полупроходного судака и тарани в Азовском море, по рекомендации нашего института, с 2017 года запрещено промышленное и любительское рыболовство судака, а на 2025 год приостановлено промышленное рыболовство тарани»

– сообщение института

На фоне повышения солености Азовского моря в нем становится меньше привычных обитателей, при этом возрастает популяций черноморских креветок и медуз.

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