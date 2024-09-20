Вестник Кавказа

"Хамса Фест" в Новороссийске - каким будет фестиваль в 2024 году?

"Хамса Фест" в Новороссийске - каким будет фестиваль в 2024 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Популярный фестиваль "Хамса Фест" пройдет в Новороссийске в этом году в начале ноября. Гастрономический праздник сменит локацию и пройдет в парке имени Фрунзе.

Новороссийский "Хамса Фест" в 2024 году решили провести в новой локации - праздник знаменитой черноморской рыбы состоится в парке им. М.В. Фрунзе.

"Праздник продлится четыре дня - с 1 по 4 ноября. В этом году свою продукцию и блюда на фестивале представят порядка 80 предпринимателей"

– администрация города

Рыбные ряды и ярмарка протянутся по парку и набережной. На фестивале будут работать ресторанный дворик, кулинарная сцена, выставка ремесленных изделий.

Согласно программе "Хамса Феста" в 2024 году, официальное открытие праздника запланировано на 12.00 2 ноября. На сцене амфитеатра проведут ритуальный посол рыбы в бочке. Вечером на сцену выйдут артисты, известные песни исполнят кавер-группы из Новороссийска, Ставрополя, Пятигорска, Ростова-на-Дону.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1250 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Житель Новороссийска украл электронных сигарет на 200 тысяч рублей

Житель Новороссийска украл электронных сигарет на 200 тысяч рублей

Вода в Черном море: температура позволяет купаться сегодня

Вода в Черном море: температура позволяет купаться сегодня

&quot;Кометы&quot; в октябре не будут заходить в Новороссийск

"Кометы" в октябре не будут заходить в Новороссийск

Весь Новороссийск останется без воды 2 октября

Весь Новороссийск останется без воды 2 октября

Бархатный сезон на Кубани продолжается

Бархатный сезон на Кубани продолжается

Пляжи Новороссийска закрыли купальный сезон

Пляжи Новороссийска закрыли купальный сезон

Пропавшую девочку нашли в парке Новороссийска

Пропавшую девочку нашли в парке Новороссийска

Свободный въезд в Новороссийск вновь доступен после массового ДТП

Свободный въезд в Новороссийск вновь доступен после массового ДТП

Эвакуатор без тормозов разбил шесть машин в Новороссийске

Эвакуатор без тормозов разбил шесть машин в Новороссийске

Авария оставила Новороссийск без воды

Авария оставила Новороссийск без воды

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы