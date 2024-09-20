"Хамса Фест" в Новороссийске - каким будет фестиваль в 2024 году?

Популярный фестиваль "Хамса Фест" пройдет в Новороссийске в этом году в начале ноября. Гастрономический праздник сменит локацию и пройдет в парке имени Фрунзе.

Новороссийский "Хамса Фест" в 2024 году решили провести в новой локации - праздник знаменитой черноморской рыбы состоится в парке им. М.В. Фрунзе.

"Праздник продлится четыре дня - с 1 по 4 ноября. В этом году свою продукцию и блюда на фестивале представят порядка 80 предпринимателей"

– администрация города

Рыбные ряды и ярмарка протянутся по парку и набережной. На фестивале будут работать ресторанный дворик, кулинарная сцена, выставка ремесленных изделий.

Согласно программе "Хамса Феста" в 2024 году, официальное открытие праздника запланировано на 12.00 2 ноября. На сцене амфитеатра проведут ритуальный посол рыбы в бочке. Вечером на сцену выйдут артисты, известные песни исполнят кавер-группы из Новороссийска, Ставрополя, Пятигорска, Ростова-на-Дону.