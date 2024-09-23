Вестник Кавказа

Дефицит воблы обнаружили в Каспийском море

Дефицит воблы обнаружили в Каспийском море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Каспии зафиксировали значительное снижение популяции воблы: вылов сократился на 60% с 1990 года. По этой причине сейчас действует запрет на нерегулируемую ловлю рыбы.

Улов воблы на Каспийском море сильно сократился: с 18 тыс т в 1990 году до 300 т в 2024 году, рассказали во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Таким образом, вылов рыбы снизился на 60% за 35 лет.

«Только за последние 20 лет запасы воблы уменьшились более чем в 2 раза, уловы ее упали в 6 раз, а за весь период наблюдений более чем в 100 раз, Если в 1930 году улов составлял более 240 тыс т, а в 1990 году почти 18 тыс т, то в 2024 г. добыто всего 0,3 тыс т»

- ВНИРО

С этого года на Каспии действует запрет на вылов воблы рядовыми рыбаками. Мера принята ради спасения популяции столь важной для акватории рыбы. В 2025 году запрет планируют не только продлить, но и сделать строже.

На состояние популяции морских рыб в Каспийском море влияют разные факторы: неблагоприятный климат, обмеление моря и слишком активное судоходство, отметили в ВНИРО в разговоре с изданием РБК Ростов.

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