Вестник Кавказа

Вылов судака и тарани запретили в Азовском море

Вылов судака и тарани запретили в Азовском море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Судак, тарань и бычок находятся на грани вымирания в Азовском море. Промысел судака и тарани полностью закрыт. Популяция сокращается из-за того, что вода в море стала более соленой.

В Азовском море критически сократились запасы судака и тарани, из-за этого промысел закрыт, сообщает Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), пишет издание «Ведомости Юг».

Эти виды рыб в Азовском море оказались на грани вымирания. Причиной тому - возрастающая соленость водоема и распространение медуз. Помимо судака и тарани, в опасности находится еще один вид - бычки.

Ранее сообщалось, что в Азовском море стало значительно больше креветок и моллюсков.

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