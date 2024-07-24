Вылов судака и тарани запретили в Азовском море

Судак, тарань и бычок находятся на грани вымирания в Азовском море. Промысел судака и тарани полностью закрыт. Популяция сокращается из-за того, что вода в море стала более соленой.

В Азовском море критически сократились запасы судака и тарани, из-за этого промысел закрыт, сообщает Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), пишет издание «Ведомости Юг».

Эти виды рыб в Азовском море оказались на грани вымирания. Причиной тому - возрастающая соленость водоема и распространение медуз. Помимо судака и тарани, в опасности находится еще один вид - бычки.

Ранее сообщалось, что в Азовском море стало значительно больше креветок и моллюсков.