Почти 20 тыс туристических групп сходили в походы по России

Пеший туризм в организованных группах стал на 23% популярнее, чем в прошлом году. Чаще всего походы организовывали в регионах Северного Кавказа.

МЧС России поделилось статистикой по летнему туристическому сезону. Она показала, что пеший туризм стал популярнее среди россиян – число групп увеличилось на 23%.

«За летний туристический сезон 2024 года территориальными органами МЧС России зарегистрировано 19 940 туристских групп численностью свыше 240 тысяч человек, в том числе более 74 тысяч детей»

- замначальника ГУ «Национального центра управления в кризисных ситуациях» МЧС РФ Сергей Калугин

Он отметил, что больше всего туристы регистрировали походы по Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Кубани.

Также Калугин рассказал, что происшествий с участием незарегистрировавшихся групп было в 1,5 раза больше, чем с теми, кто зарегистрировал свой маршрут. Всего в МЧС зафиксировали 62 бедствия, из них 36 случились с группами без регистрации.

Ранее руководитель Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что ответственность за отсутствие регистрации у групп туристов будет ужесточаться, в частности, увеличатся штрафы.