Вестник Кавказа

Почти 20 тыс абонентов временно оставят без воды в Кавминводах

Почти 20 тыс абонентов временно оставят без воды в Кавминводах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В связи с проведением работ на территории Карачаево-Черкесии временно будет ограничено водоснабжение почти 20 тыс абонентов в Кавминводах. Возобновить подачу воды обещают через 15 часов.

Уже завтра в Кавминводах временно ограничат водоснабжение примерно 19,5 тыс абонентов. Об этом сказано в Telegram-канале "Ставрополькрайводоканала".

Без воды останутся жители Кисловодска и поселка Нежинский Предгорного округа.

"В связи с выполнением аварийно-восстановительных работ на водоводе Эшкаконского гидроузла на территории КЧР, 25 апреля с 8:00 мск до 23:00 мск возможно временное ограничение подачи воды на улицах Кисловодска"

– пресс-служба госпредприятия

На время проведения работ для граждан будет организован подвоз воды автоцистернами.

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