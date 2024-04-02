Вестник Кавказа

На обновление коммунальной инфраструктуры в Дагестане потратят более 30 млрд рублей

На обновление коммунальной инфраструктуры в Дагестане потратят более 30 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане продолжают приводить в порядок систему ЖКХ. В течение ближайших нескольких лет на эти цели потратят более трех десятков миллиардов рублей.

В Дагестане в период с 2024 года по 2026 год включительно намерены потратить на обновление системы ЖКХ примерно 34 млрд рублей, 32 млрд из которых – федеральные. Об этом сообщает Telegram-канал регионального правительства.

К настоящему времени уже завершилось возведение 32-километрового водовода Чиркей-Буйнакск.

"В сфере капитального строительства удалось выйти к практической реализации одной из самых острых проблем республики — реконструкции системы водоотведения городов Махачкалы и Каспийска"

– глава правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов

В течение нынешнего года в регионе рассчитывают завершить возведение четырех объектов водоснабжения на общую сумму 1,4 млрд рублей. Благодаря этому у более чем 48 тыс граждан появится доступ к качественной питьевой воде.

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