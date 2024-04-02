Дороги в СКФО станут еще качественнее

Качество дорог в республиках Северного Кавказа в самое ближайшее время вырастет ни много ни мало на 4%. В этом заверил руководитель Упрдора «Кавказ».

Северо-Кавказский федеральный округ не перестает удивлять своими дорогами, которые соответствуют высоким нормативам более чем на 80%. Это свидетельствует о серьезной работе, проведенной в регионе для обеспечения безопасности и комфорта на дорогах.

«На сегодняшний день дороги в регионах СКФО соответствуют нормативному состоянию не менее чем на 81%. В ближайшее время планируем довести его до целевого показателя, установленного президентом России, а именно до 85%. Упрдор „Кавказ“ продолжает достигать этой цели, строя новые дороги, обеспечивая комфортное и безопасное передвижение участников дорожного движения»

– руководитель Упрдора «Кавказ» Александр Лукашук.

Высокотехнологичные материалы в строительстве дорог

По его словам, одним из ключевых факторов, обеспечивающих качество дорожного покрытия на Северном Кавказе, является использование высокотехнологичного модифицированного битума. Этот материал обладает улучшенными характеристиками, такими как стойкость к износу, улучшенная адгезия к гравийной смеси, что увеличивает срок службы дороги и улучшает ее проходимость.

Привлечение студенческих стройотрядов к работам Кроме того, руководитель Упрдора «Кавказ» отметил, что для ускорения темпов строительства и ремонта дорог на Северном Кавказе активно привлекаются студенческие стройотряды. Это не только способ обеспечить молодежь интересной и полезной работой, но и эффективный метод улучшения инфраструктуры региона. Студенты, принимающие участие в таких проектах, получают ценный опыт, а регион - качественные дороги, заключил Александр Лукашук.