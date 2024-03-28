В Карачаево-Черкесии снизилась смертность на дорогах

Власти КЧР проинформировали о том, что благодаря комплексу мероприятий в республике удалось значительно снизить показатель смертности на дорогах. Так, по итогам прошлого года показатель смертности в результате ДТП снизился на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Власти Карачаево-Черкесия в последние годы активно работают над улучшением безопасности дорожного движения. По итогам 2023 года стало известно, что показатель смертности в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) снизился на целых 25% по сравнению с предыдущим годом.

«Почти на 9,8% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий (413), в которых погибли 62 человека, что на 25% меньше, чем в 2022 году. На четверть снизилось также число ДТП с участием детей (39) и аварий, совершенных в состоянии опьянения (36). Тем не менее, ситуация на дорогах остается сложной»

– глава МВД КЧР Владимир Нефедов

Принятие комплекса мер по снижению аварийности

Далее он отметил, что одной из ключевых причин снижения смертности в ДТП стало принятие комплекса мер по улучшению безопасности на дорогах региона. Власти активно работали над модернизацией дорожной инфраструктуры, установкой дополнительных дорожных знаков, ремонтом и расширением дорог, а также проведением профилактических кампаний среди водителей и пешеходов.

Кроме того, необходимо отметить также значительный вклад правоохранительных органов в обеспечение безопасности на дорогах. Патрулирование улиц и контроль за соблюдением ПДД помогли предотвратить множество возможных аварий и дорожных конфликтов.