На Ставрополье ликвидировали аварию

Авария на водоводе на Ставрополье ликвидирована, проинформировали власти города. В зоне отключения находилось около 9 тыс жителей региона.

Ранее сообщалось о том, что более 9 тысяч жителей Ставропольского края оказались без воды из-за аварии на водоводе. Благодаря быстрому реагированию и эффективным действиям специалистов удалось восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки.

"Авария на малкинском водоводе устранена. Специалисты "Крайводоканала" сработали максимально оперативно - подача воды по водоводу возобновлена, до 10 утра системы водоснабжения планируется вывести на рабочий режим"

– глава региона Владимир Владимиров

Отмечается, что специалисты и коммунальные службы работали круглосуточно, чтобы оперативно найти и устранить поломку на водопроводе. Благодаря слаженным действиям удалось быстро локализовать проблему и приступить к ее устранению.

Благодаря слаженной работе специалистов и оперативным мерам властей водоснабжение в Ставропольском крае было восстановлено в кратчайшие сроки.