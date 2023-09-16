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Почему дороги Турции и Европы могут разойтись? Ответ Эрдогана

Почему дороги Турции и Европы могут разойтись? Ответ Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад уже 50 лет не держит обещания перед Турцией. Он сообщил, что дороги Анкары и Евросоюза могут разойтись.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Евросоюз хочет отдалиться от Анкары. По его словам, это может привести к тому, что Турция и Европа могут разойтись.

Ранее он обвинял Запад в том, что он держит обещания 50 лет – не принимает Турцию в ЕС и тормозит процесс членства.

"Европейский союз пытается отойти от Турции. На фоне принятия Евросоюзом шагов в этом направлении мы в свою очередь дадим свою оценку этим процессам и затем, если необходимо, можем пойти с Европейским союзом разными путями"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турция и Евросоюз

В 1963 году Турция и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации. В 1987 году Анкара подала заявку на вступление в ЕС, однако переговоры по этому вопросу начались в 2005 году.

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