Вестник Кавказа

Плюс 22 - стало известно о погоде в начале октября в Центральной России

Плюс 22 - стало известно о погоде в начале октября в Центральной России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Октябрь в Центральной России начнется с комфортной погоды. По словам Вильфанда, начало следующей недели отметится 22-градусным теплом.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, каким будет начало октября в центре России и Москве.

"В начале октября складывается опять комфортная погода. С 1 по 3 число без осадков, ночные температуры – 5-10 градусов, дневные – 17-22"

– Вильфанд

К выходным воздух немного остынет, днем плюс 11-16, по ночам максимальная температура составит 8 градусов тепла. С пятницы есть вероятность небольших дождей.

В российский столице также до пятницы воздух будет прогреваться до плюс 20 в разгар дня, с пятницы похолодает на пять градусов. При этом температуры останутся выше многолетней нормы на 3-4 градуса.

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