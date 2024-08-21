Плюс 22 - стало известно о погоде в начале октября в Центральной России

Октябрь в Центральной России начнется с комфортной погоды. По словам Вильфанда, начало следующей недели отметится 22-градусным теплом.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, каким будет начало октября в центре России и Москве.
"В начале октября складывается опять комфортная погода. С 1 по 3 число без осадков, ночные температуры – 5-10 градусов, дневные – 17-22"
– Вильфанд
К выходным воздух немного остынет, днем плюс 11-16, по ночам максимальная температура составит 8 градусов тепла. С пятницы есть вероятность небольших дождей.
В российский столице также до пятницы воздух будет прогреваться до плюс 20 в разгар дня, с пятницы похолодает на пять градусов. При этом температуры останутся выше многолетней нормы на 3-4 градуса.