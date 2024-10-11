Вестник Кавказа

Снежный апокалипсис накроет почти всю Россию

Снежный апокалипсис накроет почти всю Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нынешний снегопад в столичном регионе – масштабный, но не последний, а уже сегодня снег покроет большую территорию страны, однако продлится это недолго, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Сегодня, 5 ноября, снегопады не только продолжатся, но и постепенно захватят более 85% территории России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Более 85% территории будет покрыто снегом: весь Дальний Восток, Сибирь, за исключением юга Западной Сибири, Алтайского края. А также Северо-Западный и Центральный федеральные округа, там все регионы будут под снегом"

- Роман Вильфанд

Впрочем, любоваться снежным покровом придется недолго – со второй половины недели в страну начнут поступать теплые воздушные массы, которые сведут на нет все усилия приближающейся зимы. Воздух, в частности в европейской части России, прогреется до 8 градусов тепла, что приведет к активному таянию снега, добавил синоптик.

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