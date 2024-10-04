Роман Вильфанд: Решения COP29 будут по-настоящему значимыми

В Азербайджане скоро стартует конференция конвенции COP29, которая была подписана на саммите Земли для предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Расскажем, что думает о конференции и о погоде на юге России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- В ноябре в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Какие у вас ожидания от этого форума?

- Главный вопрос, который будет обсуждаться - что нужно делать, чтобы воспрепятствовать быстрому потеплению климата. Многие государства занимаются этим вопросом. Скажем, в нашей стране есть и указ президента, и решение правительства о том, что к 2060 году должен быть достигнут нулевой углеродный баланс. То есть то количество двуокиси углерода СО2 (а это главный парниковый газ), которое поступает в атмосферу, должно быть равно количеству поглощения. Для этого нужны лесопосадки, эффективное энергопроизводство, модернизация добывающей промышленности, рациональное использование тепла, которое на должно уходить в атмосферу.

Кроме того, на COP29 будет обсуждаться экономические, политические аспекты изменения климата. Сейчас двуокись углерода является объектом торговли. Если кто-то превышает пороговое значение, он должен платить за это. Так можно уменьшать выброс парниковых газов.

- Как вы оцениваете значимость такого рода мероприятий?

- Все решения, которые там принимаются, по-настоящему значимы. Экономические и политические решения базируются на тех научных представлениях, которые разрабатываются, в нашем случае, в Росгидромете, в других национальных службах. Я очень высоко оцениваю это мероприятие.

- Вы сотрудничаете с коллегами из Азербайджана?

- Да. У нас тесные контакты. Совсем недавно приезжал сюда замминистра экологии. Кроме того, многие наши азербайджанские коллеги публикуют интересные исследования в нашем журнале «Метеорологические исследования и прогнозы».

- Глобальное потепление повлияло на климат на Северном Кавказе? Снежное покрытие в горах будет образовываться позднее, чем это было 10-20 лет назад?

- Год на год не приходится. Но на Кавказе, пожалуй, одним из наиболее важных последствий потепления климата можно считать то, что Кубань стала рекой, где паводки возможны в течение всего года. Раньше, в середине XX века, паводки были летом, а в весенний период, когда снег таял, было половодье. Сейчас же дожди идут настолько часто, погода настолько теплая, что на Кубани паводки случаются и в феврале.

Кроме того, нижняя граница льда уверенно повышается. Поэтому сток воды в горах Кавказа вообще будет постепенно уменьшаться.

- В этом году бархатный сезон на Кубани длится удивительно долго. Можно ли ждать, что из-за изменений климата и глобального потепления бархатный сезон будет длиться дольше?

- За счет антициклональной погоды летом солнечные лучи большую часть времени достигали поверхности Черного моря. А моря и океаны в отличие от суши очень жадно относятся к солнечной энергии. Если суша прогреется днем, то ночью она отдает все тепло в атмосферу. А океаны наоборот - закачивают тепло в более глубинные слои.

Есть такое понятие "деятельный слой океана", где за счет турбулентности, конвекции происходит повышение температуры. В этом году условия создавались такие, когда солнце прогревало воду длительное время в мае, июне и даже первой половине июля. Поэтому деятельный слой океана приобрел высокую температуру. А это значит, что в период понижения температуры в сентябре, октябре, вода будет долго отдавать это тепло. Сейчас температура будет моря будет держаться в районе 22-23 градусов, причем не только на черноморском побережье Кавказа, но и в Крыму, раньше бархатный сезон заканчивался 15-20 сентября.