Дагестан углубляет сотрудничество с Ближним Востоком

В сентябре Дагестан посетила делегация из Омана. Республика заинтересована в развитии сотрудничества со странами Ближнего Востока.

Глава Центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев заявил о заинтересованности республики развивать сотрудничество со странами Ближнего Востока.

Он отметил, что это является перспективным направлением для Дагестана, а также напомнил о визите в регион в сентябре бизнес-делегации из Омана.

По его словам, гости дали высокую оценку инвестиционному потенциалу Дагестана. Абаскулиев добавил, что Оман хочет построить рыбоперерабатывающее предприятие.

Кроме того, он сказал, что в октябре в республику совершат визиты делегации и Беларуси и Казахстана. Кроме того, бизнес-миссия из Дагестана приедет в Узбекистан.