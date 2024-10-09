Вестник Кавказа

Порог Парижского соглашения по климату достигнут - Вильфанд

Порог Парижского соглашения по климату достигнут - Вильфанд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глобальное потепление в 2024 году перешагнет порог, установленный в рамках Парижского соглашения по климату, рассказал Вильфанд. Этот год, вероятно, будет самым теплым в истории.

Для мирового климата  2024 год станет знаковым. Вероятно, будет установлен рекорд, этот год станет самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений, поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"Вероятность того, что 2024 год станет рекордно теплым, все возрастает… Температура Атлантического и Тихого океанов - рекордно высокая за весь период наблюдения, причем это длится уже 15 месяцев подряд и эта передача тепла океана в атмосферу приводит к тому, что повышается глобальная температура"

– Вильфанд

Метеоролог объяснил, что основной причиной глобального потепления являются парниковые газы. Мировая температура в этом году преодолеет установленный Парижским климатическим соглашением порог потепления - 1,5 градуса к норме доиндустриального периода.

"Это пороговое значение, оно обозначено в Парижском соглашении, нужно стремиться к тому, чтобы повышение температуры не превысило 1,5 градуса к концу века. Поэтому, да, 2024 год, по всей видимости, станет самым теплым"

– Вильфанд

Парижское соглашение было принято в конце 2015 года по итогам COP21 в Париже, оно направлено на сдерживание глобальных изменений климата. Мировое сообщество объединилось в цели удержать потепление в рамках 1,5 градусов.

Сегодня стартует COP29, климатическую конференцию принимает Баку.

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