Вестник Кавказа

Пезешкиан приедет в Москву подписать договор РФ и ИРИ

Ольга Калгашкина, Владимир Елизаров
Пезешкиан приедет в Москву подписать договор РФ и ИРИ
© Фото: сайт президента Ирана
Путин и Пезешкиан договорились об отдельной встрече в России для подписания договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Двустороннее соглашение будет подписано в Москве.

Лидеры РФ Владимир Путин и ИРИ Масуд Пезешкиан условились провести встречу в Москве, в рамках которой будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана.

Посол Ирана в России Казем Джалали уточнил, что документ мог бы быть подписан на саммите БРИКС в Казани, он уже готов, однако Путин и Пезешкиан решили заключить соглашение в рамках отдельного визита.

"Президенты двух стран договорились на встрече в Ашхабаде, что оно будет заключено в ходе двусторонних визитов. В связи с этим господин Путин пригласил Пезешкиана посетить Москву"

– Джалали

Решение об отдельной встрече в Москве по стратегическому партнерству РФ и ИРИ было принято на встрече двух лидеров в Ашхабаде 11 октября.

Новый договор России и Ирана 

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о ключевых положениях нового договора о сотрудничестве между Россией и Ираном и его ожидаемом воздействии на связи двух стран.

"Договор состоит из основополагающих пунктов, подразумевающих укрепление политического и экономического сотрудничества, расширение торговых и культурно-гуманитарных связей. Все эти пункты обязаны быть в документе о новом уровне нашего стратегического партнерства. Если раньше многие аспекты упоминались лишь на словах, то теперь они будут закреплены в договоре, и в дальнейшем развитии отношений мы будем на него опираться. Таким образом будет сформирована совершенно новая архитектура связей между Россией и Ираном", - сообщил он.

"Иран за последние несколько лет трансформировался из вполне обычного соседа России в важного партнера, с которым мы сейчас очень тесно взаимосвязаны. Договор нужен, чтобы отразить в двустороннем документе динамику и перспективы нынешнего стремительного развития отношений. Иран таким образом становится нашим значительным партнером в области военно-политического сотрудничества, что является очень важным в текущих геополитических условиях. С точки зрения экономики, товарооборот между Россией и Ираном довольно низкий, и договор определит направления, по которым он будет наращиваться в первую очередь", - отметил Фархад Ибрагимов.

"Стоит ожидать, что новый договор либерализует некоторые таможенные положения обоих государств, чтобы нам было легче торговать друг с другом и представители иранского бизнеса могли с комфортом осваивать российские рынки, а российский бизнес — иранские рынки. Немаловажен и культурно-гуманитарный аспект договора, так как у нас фиксируется широкий интерес к изучению Ирана и персидского языка, к обучению в Иране. Аналогично, Иран давно проявляет интерес к обучению в России. Для того, чтобы пребывание иранских студентов в России было тоже облегченным, нужно внести поправки в законодательство, что тоже будет закреплено в новом договоре", - добавил востоковед.

Эксперт пояснил, что действующий российско-иранский договор не отвечает запросам времени. "Старый договор фиксирует добрососедство и дружбу между нашими странами, отсутствие особых претензий друг к другу. Но сейчас Иран стал более значительным игроком в системе международных отношений, его позиции на Ближнем Востоке укрепились, как и позиции России на мировой арене, и настало время для договора об отношениях более тесного характера, устраняющего препятствия в наших контактах. Новый договор будет отражать новые интересы и России, и Ирана в двустороннем взаимодействии, и потому даст импульс дальнейшему стремительному укреплению российско-иранских торгово-экономических связей", - заключил Фарзад Ибрагимов.

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