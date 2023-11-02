Первый молодежный центр в Ингушетии заработает в Магасе

Уже в начале нового 2024 года в столице Ингушетии откроется первый в регионе молодежный центр, предназначенный для воспитания "трудных" подростков.

В скором времени в Ингушетии появится целая сеть молодежных центров, а первый из них откроется в столице республики Магасе уже в начале будущего 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Вместо одного "Дома молодежи" в республике появится несколько молодежных центров. …это повысит эффективность работы Коммолодежи за счет децентрализации деятельности. ...На сегодняшний день мы практически реализовали один из задуманных проектов - это центр добровольчества "Доброцентр" в городе Магасе с общей площадью в 420 кв м"

- Махмуд-Али Калиматов

Как пояснил глава региона, цель проекта - повысить охват молодежи и ее заинтересованность в проектах комитета, причем в первую очередь это касается неформальной, "трудной" молодежи, передает ТАСС.

"Надо думать над проектами, которые будут интересны ребятам, находящимся в группе риска. Все свои силы мы должны направить на то, чтобы наша молодежь не увлеклась пагубными привычками, не вовлекалась в радикальные группы. Это наша первоочередная задача"

- Махмуд-Али Калиматов

Открытие нового центра пройдет уже в начале следующего года, в перспективе - строительство многофункционального молодежного центра, который будет создан на средства благотворительного фонда "Сафмар" бизнесмена Микаила Гуцериева, добавил Калиматов.