Учителя физики жестко задержали в школе Еревана

Из ряда вон выходящее событие произошло сегодня в одной из школ Еревана. Люди в масках ворвались в класс прямо на уроке в девятом классе и задержали учителя.

Школьного учителя задержали прямо во время урока в Ереване, о ЧП рассказал представитель мэрии армянской столицы Айк Костанян.

По его словам, следственные действия проводили сотрудники Службы нацбезопасности. Они пришли в школу им. Джона Киракосяна и задержали подозреваемого в уголовном преступлении, а затем отвезли его в Следком.

Как именно происходило задержание, рассказала в соцсети мать одного из учеников. По ее словам, люди в форме и в масках ворвались в класс на урок физики в девятом классе. При задержании они повалили учителя на пол, отчего испугались сами ученики.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Следкома Гор Абрамян. По его словам, мужчину подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Детали дела рассказал отец одной из учениц. По его словам, которые приводит Aysor.am, задержанный преподаватель систематически "издевался" над школьницами, которые боялись пожаловаться кому-либо. В итоге детям удалось снять его действие на видео. Записи они предоставили в полицию, на основании чего и было произведено задержание.