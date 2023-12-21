Переселенцы в Лачине получили ключи от квартир

Семьи, вернувшиеся в Лачин, получили ключи от квартир. 28 декабря в город переехали 25 азербайджанских семей.

Сегодня в город Лачин вернулись еще 25 семей, новоселье они будут справлять перед Новым годом.

Ключи от квартир в Лачине вручены семьям, вернувшимся в родной город спустя многие годы, в рамках церемонии с участием сотрудников специального представительства президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, ОАО "Лачинская служба благоустройства" и других официальных лиц.

В восстановленном городе созданы все условия для комфортной жизни, построены современные жилые кварталы, школы, детские сады.