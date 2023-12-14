В Лачин возвращаются еще 80 новых жителей

Освобожденный от оккупации Лачин принимает новое пополнение – сегодня в город возвращаются еще 25 семей.

Освобожденный после армянской оккупации и восстановленный город Лачин принимает предновогоднее пополнение – в город возвращаются еще 25 семей бывших вынужденных переселенцев.

Очередная группа возвращающихся граждан сегодня отправилась в Лачин из Гарадагского района Баку. На этом этапе в город Лачин возвращаются еще 25 семей – 80 человек, передает Trend.

Теперь в городе постоянно проживают уже 408 семей, или 1555 человек, которые встретят Новый год в новом городе и в новых квартирах.