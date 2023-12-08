Вернувшиеся в Лачин семьи получили ключи от квартир

Ключи от квартир в Лачине получили вернувшиеся сегодня в город семьи. Граждане Азербайджана, возвращающиеся в родные места, имеют возможность поселиться в тех же домах, где жили 30 лет - их восстановили и отремонтировали.

В четверг утром из Баку в Лачин выехала автоколонна, перевозящая бывших вынужденных переселенцев в родной город. Во второй половине дня они прибыли на место, где получили ключи от своих домов.

Сегодня в Лачин вернулись 20 семей - 86 человек. По прибытии в город они получили ключи от квартир.

"Новопереселенным семьям были вручены ключи от квартир. <…> Переселенные семьи поселятся в домах, в которых они когда-то жили в городе Лачин, которые после освобождения от армянской оккупации были восстановлены или перестроены по указанию главы государства"

– Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана

Всего численность населения Лачина на сегодня составляет почти 1,5 тыс человек.