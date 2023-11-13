Лачин принимает новых жителей

Сегодня в освобожденный от армянской оккупации и отстроенный Лачин возвращаются еще 20 семей его новых жителей – теперь население города будет составлять почти полторы тысячи человек.

В город Лачин, восстановленный после армянской оккупации, сегодня прибывают еще 20 семей бывших вынужденных переселенцев – это еще 86 его новых жителей, вернувшихся на родину согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Автоколонна доставила новых жителей города из Гарадагского района города Баку. До этого в город 29 ноября прибыли еще 17 семей бывших вынужденных переселенцев – 63 человека, передает Trend.

Теперь население обновленного города будет составлять 1475 человек, вновь прибывшие поселятся в уютных новых квартирах и построенных для них домах.