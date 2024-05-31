Вестник Кавказа

Пятигорск частично останется без воды

Пятигорск частично останется без воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В связи с проведением ремонтных работ в Пятигорске будет приставлена подача воды. Власти города организую оперативную доставку питьевой воды адресно.

В Пятигорске в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети будет приостановлена подача воды. Об этом проинформировал глава города. Планируется, что ремонтные работы завершатся в 17 часов.

«Так, без воды останутся улицы Есенина, Нежнова, Пестова, Коллективная, 3, проезд Оранжерейный. Кроме того, ресурс ограничат в школе № 30 и детских садах №№ 36, 18»

– мэр города Дмитрий Ворошилов

По словам градоначальника, власти города организую оперативную доставку питьевой воды адресно.

В случае отключения воды, важно помнить о экономии ресурса. Пользуйтесь минимальным количеством воды для основных нужд. Экономия воды в период отключения поможет избежать лишних неудобств.

Отключение воды в Пятигорске – временная мера, необходимая для обеспечения исправной работы водопровода. Жителям города следует быть готовыми к таким ситуациям, соблюдать рекомендации по экономии воды и надеяться на оперативное восстановление водоснабжения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1510 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Северном Кавказе будет развиваться кино

На Северном Кавказе будет развиваться кино

Кинематографисты соберутся на Кавказе. Открыта регистрация на форум &quot;Новый вектор&quot;

Кинематографисты соберутся на Кавказе. Открыта регистрация на форум "Новый вектор"

Центр экзаменов по русскому языку для иностранцев заработал в СКФО

Центр экзаменов по русскому языку для иностранцев заработал в СКФО

В Пятигорске появятся трудовые бригады

В Пятигорске появятся трудовые бригады

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы