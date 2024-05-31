Пятигорск частично останется без воды

В связи с проведением ремонтных работ в Пятигорске будет приставлена подача воды. Власти города организую оперативную доставку питьевой воды адресно.

В Пятигорске в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети будет приостановлена подача воды. Об этом проинформировал глава города. Планируется, что ремонтные работы завершатся в 17 часов.

«Так, без воды останутся улицы Есенина, Нежнова, Пестова, Коллективная, 3, проезд Оранжерейный. Кроме того, ресурс ограничат в школе № 30 и детских садах №№ 36, 18»

– мэр города Дмитрий Ворошилов

По словам градоначальника, власти города организую оперативную доставку питьевой воды адресно.

В случае отключения воды, важно помнить о экономии ресурса. Пользуйтесь минимальным количеством воды для основных нужд. Экономия воды в период отключения поможет избежать лишних неудобств.

Отключение воды в Пятигорске – временная мера, необходимая для обеспечения исправной работы водопровода. Жителям города следует быть готовыми к таким ситуациям, соблюдать рекомендации по экономии воды и надеяться на оперативное восстановление водоснабжения.