Вестник Кавказа

В Геленджике оценили качество воды в море

В Геленджике оценили качество воды в море
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Власти Геленджика провели анализ воды в акватории бухты и пришли к выводу, что она соответствует нормам.

В Геленджике разрешили купаться отдыхающим в море.

Городские власти провели лабораторную проверку морской воды в Геленджикской бухте и пришли к выводу, что она соответствует норме. Информацию об этом опубликовал на странице в соцсетях градоначальник курорта Алексей Богодистов.

"Качество морской воды в акватории Геленджикской бухты соответствует всем нормам. С 15 мая специалистами Роспотребнадзора отобрана 661 проба морской воды на физико-химические и микробиологические показатели"

– Алексей Богодистов

По словам главы курорта, проверка осуществляется в 23 точках побережья. Часть из них находится непосредственно в бухте, а остальные в курортных зонах.

Ранее сообщалось, что пляжный сезон в Геленджике стартует с первого дня лета. Всего на курорте для отдыхающих доступен 71 пляж.

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