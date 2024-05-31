Вестник Кавказа

Армения поблагодарила Россию за железные дороги

Армения поблагодарила Россию за железные дороги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель правительства Армении Никол Пашинян, в ходе заседания кабинета министров, сделал акцент на ключевой роли структур "РЖД" в устранении последствий наводнения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратил внимание на вклад российских партнеров в восстановлении инфраструктуры у границы с Грузией, пострадавшей в результате стихийного бедствия. 

"Я понимаю, что для восстановления полноценного железнодорожного сообщения наши российские партнеры проводят довольно масштабную работу"

- заявил политик

Также политик рассказал о коммуникации с международными партнерами по вопросам строительства новых мостов. По заявлению главы внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна, некоторые партнеры уже откликнулись на предложение о совместной работе. 

Ранее стало известно о масштабном повреждении железнодорожной инфраструктуры близ армяно-грузинской границы. Причиной стало наводнение. К процессу восстановления полотна была привлечена компания "ЮКЖД"  – дочернее предприятие "РЖД".

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