Армения поблагодарила Россию за железные дороги

Председатель правительства Армении Никол Пашинян, в ходе заседания кабинета министров, сделал акцент на ключевой роли структур "РЖД" в устранении последствий наводнения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратил внимание на вклад российских партнеров в восстановлении инфраструктуры у границы с Грузией, пострадавшей в результате стихийного бедствия.

"Я понимаю, что для восстановления полноценного железнодорожного сообщения наши российские партнеры проводят довольно масштабную работу"

- заявил политик

Также политик рассказал о коммуникации с международными партнерами по вопросам строительства новых мостов. По заявлению главы внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна, некоторые партнеры уже откликнулись на предложение о совместной работе.

Ранее стало известно о масштабном повреждении железнодорожной инфраструктуры близ армяно-грузинской границы. Причиной стало наводнение. К процессу восстановления полотна была привлечена компания "ЮКЖД" – дочернее предприятие "РЖД".