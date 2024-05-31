Вестник Кавказа

Грузия предложила Армении помощь в ликвидации последствий наводнения

Илья Дарчиашвили
© Фото: сайт министерства иностранных дел Грузии
Главы МИД Грузии и Армении пообщались по телефону. В ходе беседы обсуждались последствия наводнения, произошедшего в Армении.

Грузия готова оказать помощь Армении в ликвидации последствий наводнения. Об этом заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в телефонном разговоре со своим армянским коллегой.

Согласно сообщению, распространенному МИД Армении, в ходе беседы руководители ведомств поговорили о вопросах двусторонней повестки, в том числе об углублении стратегического партнерства.

В свою очередь, Арарат Мирзоян рассказал о последствиях поводков в Тавуше и Лори, а также о проводимых в зоне бедствиях работах.

В ответ глава МИД Грузии отметил, что республика готова помочь соседней стране справиться с последствиями природного катаклизма.

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