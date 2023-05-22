Пашинян назвал условие выхода Армении из ОДКБ

Никол Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ, если зафиксирует, что организация ушла из Армении. По его словам, это произойдет, если Ереван посчитает ее "недееспособной организацией.
Армянский премьер Никол Пашинян заявил, в каком случае Армения выйдет из состава ОДКБ. По его словам, юридически это может произойти тогда, когда организация уйдет из Армении.
Он отметил, что данная повестка имеет существование, если Организация Договора о коллективной безопасности превратится в недействующую организацию. Премьер добавил, что в таком случае Ереван сам будет выстраивать свои международные связи.
Также Пашинян подчеркнул, что вопросы об участии Армении в учениях ОДКБ в настоящее время находится на стадии обсуждения. Кроме того, власти обсуждают формат участия.