Россия потребовала от Армении заплатить за ОДКБ

Замруководителя российской дипломатии Александр Панкин заявил, что в случае невыплаты Арменией взноса в бюджет ОДКБ до конца 2025 года могут быть "рассмотрены разные сценарии".
"Может возникнуть к 1 января 2026 года ситуация, что два года неплатежа, страны могут рассмотреть разные сценарии"
- Александр Панкин
При этом дипломат отметил, что выгонять Армению из ОДКБ не будут. Он сказал, что уже бывали случаи, когда другие страны сталкивались с задолженностями по техническим, финансовым и другим причинам.
Замглавы ведомства подчеркнул, что с Ереваном не будет ситуации "сами уйдут или их выгонят", однако страны-члены ОДКБ могут рассмотреть модальности дальнейшего взаимодействия.
Панкин также сообщил, что Ереван не уведомлял о выходе из организации. Замминистра уточнил, что Армения и не собиралась выходить, она лишь заморозила свою активность.