Россия потребовала от Армении заплатить за ОДКБ

В МИД РФ заявили, что ОДКБ рассмотрит разные сценарии в случае невыплаты Арменией взносов. Там добавили, что Ереван не уведомлял о выходе из организации.

Замруководителя российской дипломатии Александр Панкин заявил, что в случае невыплаты Арменией взноса в бюджет ОДКБ до конца 2025 года могут быть "рассмотрены разные сценарии".

"Может возникнуть к 1 января 2026 года ситуация, что два года неплатежа, страны могут рассмотреть разные сценарии"

- Александр Панкин

При этом дипломат отметил, что выгонять Армению из ОДКБ не будут. Он сказал, что уже бывали случаи, когда другие страны сталкивались с задолженностями по техническим, финансовым и другим причинам.

Замглавы ведомства подчеркнул, что с Ереваном не будет ситуации "сами уйдут или их выгонят", однако страны-члены ОДКБ могут рассмотреть модальности дальнейшего взаимодействия.

Панкин также сообщил, что Ереван не уведомлял о выходе из организации. Замминистра уточнил, что Армения и не собиралась выходить, она лишь заморозила свою активность.