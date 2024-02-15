Вестник Кавказа

Пьяный дебош устроил футболист в Москве

Пьяный дебош устроил футболист в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший игрок "Алании" задержан в Москве за дебош. Он пугал клиентов и буянил в одном из столичных кафе. Спортсмена отпустили после профилактической беседы.

Бывший футболист владикавказской "Алании" и "Химок" Камалутдин Ахмедов устроил пьяный дебош в одном из московских кафе, сообщает телеграм-издание SHOT.

Источники передают, что 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пугал клиентов в кафе "Брусника" на Комсомольском проспекте, а также буянил.

Полиция прибыла в кафе после вызова работников заведения. Ахмедова увезли в отделение, где спортсмен успокоился. Он провел в камере всю ночь.

Утром Камалутдин удивился тому, что оказался в полиции. Футболист принес свои извинения, а после профилактической беседы его отпустили.

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