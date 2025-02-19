Задержан заместитель гендиректора Кубанского казачьего хора

Сотрудники правоохранительных органов задержали внука худрука Кубанского казачьего хора. Он стал фигурантом уголовного дела.

В Краснодарском крае завели уголовное дело на Виктора Захарченко, занимающего в настоящее время должность замгендиректора Кубанского казачьего хора. Об этом поведал источник в правоохранительных органах региона.

Он отметил, что внук худрука задержан и подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Правоохранители уже провели обыски не только у него, но и у других руководителей коллектива.

Захарченко грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, Кубанский казачий хор был создан в начале XIX века. Позавчера свой 87-й день рождения отмечал Виктор Захарченко-старший, нынешний худрук хора. Виктор Захарченко-младший - это его внук, он занимает должность замгендиректора.