Вестник Кавказа

Задержан заместитель гендиректора Кубанского казачьего хора

Задержан заместитель гендиректора Кубанского казачьего хора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники правоохранительных органов задержали внука худрука Кубанского казачьего хора. Он стал фигурантом уголовного дела.

В Краснодарском крае завели уголовное дело на Виктора Захарченко, занимающего в настоящее время должность замгендиректора Кубанского казачьего хора. Об этом поведал источник в правоохранительных органах региона.

Он отметил, что внук худрука задержан и подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Правоохранители уже провели обыски не только у него, но и у других руководителей коллектива.

Захарченко грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, Кубанский казачий хор был создан в начале XIX века. Позавчера свой 87-й день рождения отмечал Виктор Захарченко-старший, нынешний худрук хора. Виктор Захарченко-младший - это его внук, он занимает должность замгендиректора.

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