Вестник Кавказа
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Полиция задержала двух предполагаемых участников атаки на полицейского в Чечне

Полиция задержала двух предполагаемых участников атаки на полицейского в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нападение на полицейского произошло минувшей ночью. В настоящее время подозреваемые находятся на допросе.

В Чечне задержали двух вероятных участников преступной группы, атаковавших полицейского. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.

"В селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики сотрудники полиции ликвидировали трех преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания"

– Рамзан Кадыров

Он подчеркнул, что преступники намеревались совершить ряд нападений на правоохранителей.

Что произошло?

В ночь с 14 на 15 февраля трое вооруженных мужчин напали на полицейского в селе Старый Ачхой. Всех нападавших нейтрализовали, сотрудник полиции был ранен. По данному факту завели уголовное дело.

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