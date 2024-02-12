Полиция задержала двух предполагаемых участников атаки на полицейского в Чечне

Нападение на полицейского произошло минувшей ночью. В настоящее время подозреваемые находятся на допросе.
В Чечне задержали двух вероятных участников преступной группы, атаковавших полицейского. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.
"В селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики сотрудники полиции ликвидировали трех преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания"
– Рамзан Кадыров
Он подчеркнул, что преступники намеревались совершить ряд нападений на правоохранителей.
Что произошло?
В ночь с 14 на 15 февраля трое вооруженных мужчин напали на полицейского в селе Старый Ачхой. Всех нападавших нейтрализовали, сотрудник полиции был ранен. По данному факту завели уголовное дело.