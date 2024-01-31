Вестник Кавказа
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Неизвестные атаковали полицейского в Чечне

Неизвестные атаковали полицейского в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полицейский был госпитализирован после нападения неизвестных. Нападавшие ликвидированы. По факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудник полиции Чечни подвергся нападению на троих злоумышленников. С ранениями он был госпитализирован, нападавшие ликвидированы. Об этом информирует пресс-служба Следкома РФ.

«По данным следствия, ночью 14 февраля в селе Старый Ачхой трое неустановленных на данный момент лиц, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского»

– Следком РФ

Впоследствии на месте ЧП были обнаружено огнестрельное оружие, а также боеприпасы. По факту нападения на полицейского открыто уголовное  дело, устанавливается круг причастных к преступлению.

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