Неизвестные атаковали полицейского в Чечне

Полицейский был госпитализирован после нападения неизвестных. Нападавшие ликвидированы. По факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудник полиции Чечни подвергся нападению на троих злоумышленников. С ранениями он был госпитализирован, нападавшие ликвидированы. Об этом информирует пресс-служба Следкома РФ.

«По данным следствия, ночью 14 февраля в селе Старый Ачхой трое неустановленных на данный момент лиц, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского»

– Следком РФ

Впоследствии на месте ЧП были обнаружено огнестрельное оружие, а также боеприпасы. По факту нападения на полицейского открыто уголовное дело, устанавливается круг причастных к преступлению.