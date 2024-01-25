Один из участников нападения на мужчину в больнице Ингушетии задержан

В Ингушетии задержан один из двух подозреваемых в нападении на мужчину в больнице. Об этом рассказали в МВД Ингушетии.
"Задержанный признался в совершении данного преступления и добровольно выдал автомат Калашникова, предположительно, калибра 5,45 мм, и снаряженный магазин к нему"
– пресс-служба
В ведомстве отметили, что оружие и боеприпасы переданы на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД.
"В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию второго соучастника данного преступления"
– МВД Ингушетии
Что произошло?
В конце декабря 2023 года двое неизвестных ворвались в больницу и попытались силой вывести на улицу мужчину, который ухаживал за своим братом. Он начал оказывать сопротивление нападавшим, после чего подозреваемые открыли по нему огонь. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями. По данному факту завели уголовное дело.