Один из участников нападения на мужчину в больнице Ингушетии задержан

Сотрудники правоохранительных органов поймали одного из участников вооруженного нападения, произошедшего в конце прошлого года в Малгобекской больнице. В настоящее время ведутся поиски его подельника.

В Ингушетии задержан один из двух подозреваемых в нападении на мужчину в больнице. Об этом рассказали в МВД Ингушетии.

"Задержанный признался в совершении данного преступления и добровольно выдал автомат Калашникова, предположительно, калибра 5,45 мм, и снаряженный магазин к нему"

– пресс-служба

В ведомстве отметили, что оружие и боеприпасы переданы на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД.

"В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию второго соучастника данного преступления"

– МВД Ингушетии

Что произошло?

В конце декабря 2023 года двое неизвестных ворвались в больницу и попытались силой вывести на улицу мужчину, который ухаживал за своим братом. Он начал оказывать сопротивление нападавшим, после чего подозреваемые открыли по нему огонь. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями. По данному факту завели уголовное дело.