В больнице Ингушетии совершено вооруженное нападение на местного жителя

Житель Ингушетии получил огнестрельные ранения в больнице. В настоящее время полицейские разыскивают двух мужчин, напавших на него.

В Малгобеке неизвестные с оружием напали в больнице на мужчину. Об этом сообщает управление МВД по Ингушетии.

В ведомстве рассказали, что двое неизвестных проникли в медицинское учреждение и пытались силой вывести на улицу мужчину, который ухаживал там за своим братом.

"Столкнувшись с сопротивлением гражданина, неизвестные несколько раз выстрелили в него, после чего покинули здание. Пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован"

– МВД региона

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к нему.