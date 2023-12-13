В Ингушетии задержали трех подозреваемых в убийстве водителя иномарки

Трех подозреваемых в убийстве жителя Назрани, находившегося за рулем своего авто, поместили в ИВС. Ранее по данному факту было заведено уголовное дело.

В Ингушетии задержаны трое подозреваемых в убийстве жителя Назрани. Об этом информирует МВД региона.

"В селе Экажево проведены оперативно-розыскные мероприятия по факту нападения 15 декабря на окраине населенного пункта Сурхахи неизвестных на 39-летнего жителя Назрани, передвигавшегося на автомобиле Toyota"

– пресс-служба ведомства

В ходе обысков у трех мужчин были найдены боеприпасы разрывного характера и патроны к стрелковому оружию.

В отношении них заведено уголовное дело. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Причиной вооруженной атаки считается желание погибшего откреститься от местной секты, участников которой подозревают в убийстве глава ЦПЭ МВД Ингушетии и его брата.