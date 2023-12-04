В Ингушетии задержали за дачу взятки экс-главу госучреждения

В Ингушетии за взяточничество задержан экс-глава госучреждения. Ему грозит длительное лишение свободы.

Бывший директор государственного казенного учреждения в Ингушетии подозревается во взяточничестве. Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по республике.

Эпизод с передачей взятки произошел в этот вторник, 12 декабря.

"Подозреваемый, будучи осведомленным, что сотрудниками УФСБ России по Ингушетии проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению хищения бюджетных средств в возглавляемом им ранее учреждении, находясь в салоне автомобиля, лично передал взятку в размере 2 млн рублей оперативнику"

– следственное управление

После передачи денежных средств мужчину задержали сотрудники УФСБ.

По данному факту заведено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.