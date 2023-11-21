Житель Ингушетии "приватизировал" часть государственного зернотока

Житель Ингушетии объявил своей собственностью государственный зерноток и не доет пользоваться им никому – теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Ингушские следователи столкнулись с необычным делом – они заподозрили местного жителя в присвоении части госпредприятия – зернотока, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

"Установлено, что зерноток площадью 2,3 тыс кв м, состоящий на балансе ГУП имени Серго Орджоникидзе с момента его образования в 2013 году, в настоящее время находится в пользовании у местного жителя. При этом документов, подтверждающих факт передачи ему данного объекта, у мужчины нет"

- прокуратура Ингушетии

Следственные органы региона возбудили уголовное дело по факту самоуправства, поскольку использовать зерноток по прямому предназначению его фигурант не дает никому, из-за чего предприятие было вынуждено с 1 марта арендовать складские помещения, чтобы хранить в них корма, передает "Интерфакс".

Предприятие уже понесло значительный ущерб, 7 месяцев арендуя площади под хранилище и исправно платя за это арендную плату.