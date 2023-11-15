Предприятие в Ингушетии потеряло участок стоимостью почти 7 млн рублей

В Ингушетии заведено уголовное дело по факту потери предприятием участка земли площадью почти 1,5 га. Обладателем участка стал местный житель, переоформивший его с помощью фиктивных документов.

В Ингушетии заведено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в незаконном получении земельного участка. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Площадь участка составляла почти 1,5 га.

"Установлено, что в 2014 году на основании фиктивных документов на местного жителя переоформлено право собственности на земельный участок площадью 1,5 га кадастровой стоимостью около 6,9 млн рублей, ранее принадлежавший госпредприятию "Магас" на праве хозяйственного ведения"

– пресс-служба ведомства

После проведенной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.