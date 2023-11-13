В Ингушетии арестованы подбросившие наркотики полицейские

Полицейские, подкинувшие наркотики жителю Ингушетии, заключены под стражу. Такое решение принял местный суд.

В Ингушетии арестовали сотрудников полиции, сфабриковавших уголовное дело в отношении местного жителя. Об этом информирует в своем Telegram-канале СУ СКР по республике.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемых в превышении должностных полномочий и незаконном приобретении наркотических средств сотрудников полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу"

– региональное управление СКР.

Инцидент случился 27 июня нынешнего года.

Следствие полагает, что правоохранители подбросили в машину мужчины наркотики, после чего составили протокол осмотра, указав в нем, что обнаружили наркотики в салоне транспортного средства. После этого они завели в отношении мужчины уголовное дело.