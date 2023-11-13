Пенсионер в Дагестане напал на жену и сына из-за невкусного ужина

В Дагестане ведется расследование случая с нападением пожилого мужчины на свою жену и сына. Инцидент случился во время семейного ужина.

В Дагестане пожилой мужчина набросился на свою супругу и сына. Об этом рассказали в МВД Республики.

Случай произошел в одном из домов Буйнакска, когда семья села ужинать.

Было установлено, что 85-летнему главе семьи не понравился ужин, приготовленный его женой. Пожилой мужчина набросился на нее и начал душить. В ситуацию вмешался их 53-летний сын, который оттащил отца в соседнюю комнату, чтобы успокоить. Однако пенсионер не унимался, схватил со стола нож и ударил им сына.

Мужчина получил травму грудной клетки, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

Ведется следствие.