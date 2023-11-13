Генерал-майора не удержался от взятки в Дагестане

Плохой пример своим подопечным подал глава кадетского корпуса в Дербенте. Следствие установило, что он присвоил себе около 4 млн рублей.

Глава дербентского кадетского корпуса не удержался и присвоил себе в общей сложности около четырех миллионов рублей. Он был задержан по подозрению в мошенничестве, растрате и служебном подлоге.

«Вчера сотрудниками правоохранительных органов Шахбанова был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения»

– источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.

Следствие установило, что подозреваемый получал деньги на обучение детей, однако не передавал их бюджет города, а забирал себе. Кроме того, возможный мошенник оформил на работу в кадетский корпус двух сотрудников фиктивно, а их зарплаты также клал себе в карман.

Интересно, что ранее подозреваемый судим не был, более того, он служил в ракетных войсках, участвовал в боевых действиях, награжден многими государственными наградами.