Группа полицейских в Ингушетии подозревается в превышении полномочий

В Ингушетии заведено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками полиции. Об этом рассказали УФСБ России по региону.
Было установлено, что правоохранители незаконно возбудили дело в отношении местного жителя по статье о незаконном хранении наркотиков.
"Управлением ФСБ России по республике в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию противоправной деятельности сотрудников отдела МВД России по г. Назрань, связанной с фальсификацией материалов оперативно-розыскной деятельности"
– управление ФСБ по республике
Там отметили, что на работе и в домах правоохранителей провели обыски, в ходе которых было изъято сфабрикованное уголовное дело. Помимо этого, были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, записи с камер видеонаблюдения.