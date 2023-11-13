Вестник Кавказа

Группа полицейских в Ингушетии подозревается в превышении полномочий

Группа полицейских в Ингушетии подозревается в превышении полномочий
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полицейские в Ингушетии сфабриковали уголовное дело в отношении местного жителя. Спустя какое-то время они сами стали фигурантами уголовного дела.

В Ингушетии заведено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками полиции. Об этом рассказали УФСБ России по региону.

Было установлено, что правоохранители незаконно возбудили дело в отношении местного жителя по статье о незаконном хранении наркотиков.

"Управлением ФСБ России по республике в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию противоправной деятельности сотрудников отдела МВД России по г. Назрань, связанной с фальсификацией материалов оперативно-розыскной деятельности"

– управление ФСБ по республике

Там отметили, что на работе и в домах правоохранителей провели обыски, в ходе которых было изъято сфабрикованное уголовное дело. Помимо этого, были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, записи с камер видеонаблюдения.

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